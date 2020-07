El sistema de salud de Bogotá no está colapsado: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que el sistema de salud de la capital no está colapsado, pues si bien se tiene una alta ocupación en los hospitales, continúan trabajando para atender a todos los pacientes.

López añadió que hasta el momento ningún paciente de Bogotá ha dejado de ser atendido en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). De hecho, confirmó que “Bogotá no escoge a quien atiende”, por lo que el llamado es seguir con el autocuidado para pasar el pico de la pandemia.

“Que tengamos alta ocupación no quiere decir que haya colapso. Les ruego que tengamos prudencia en lo que se afirma, que no es cierto. Colapso transmite la sensación de que hay gente muriendo porque no lo atienden. Eso es falso”, ratificó.

En este momento la Alcaldía Mayor de Bogotá adelanta la contratación de expertos e intensivistas para operar las camas de cuidado intensivo que entran en operación en la ciudad, y así ampliar la capacidad de atención del sistema.

Según la alcaldesa, “cada subred, de las cuatro que tenemos en Bogotá, ha ido contratando intensivistas o especialistas equivalentes que los van a apoyar, especialmente anestesiólogos, internistas, urgenciólogos”.