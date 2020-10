Luego de una serie de declaraciones dadas por el exenviado especial de los Estados Unidos para seguimiento al proceso de paz con las Farc, Bernard Aronson a medios de comunicación colombianos sobre críticos sobre como avanzan los acuerdos, el embajador de Colombia en ese país, Francisco Santos, le envió una dura carta en donde le cuestiona por sus afirmaciones.

“El Gobierno del Presidente Iván Duque no tiene ninguna razón para dudar de su buena fe al plantear las afirmaciones publicadas por los medios referidos. No obstante, sí debe aclarar que sus planteamientos ignoran de manera dramática la realidad sobre nuestra convicción de avanzar en el cumplimiento de los compromisos pactados a través de la política de Paz con Legalidad. Los avances hablan por sí mismos. De ahí, que en nombre de mi país, me permita extenderle una invitación a revisar, por lo menos, el índice de los informes que se dan a conocer mensualmente en el sitio web portalparalapaz.gov.co”, le dice el embajador a Aronson.

Explica además que tras dos años de haber adoptado la política de Paz con Legalidad, cerca de 13 mil excombatientes se mantienen en la legalidad, 100 mil familias se encuentran firmemente comprometidas con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, las víctimas permanecen en el centro de atención de todas las instituciones del Estado y se adelantan cientos de obras para proveer bienes y servicios públicos en las regiones históricamente más afectadas por la violencia y la pobreza.