Lo que está claro es que esto hay que hacerlo con sentido de oportunidad y con sentido de urgencia porque lo social no da espera, las necesidades de los menos favorecidos no dan espera, la educación para los jóvenes entre los 18 y 28 años no da espera, el apoyo con una renta para los informales tampoco. Entonces, el sentido de oportunidad es acelerar al máximo para aprovechar lo más que podamos el curso de esta legislatura.

El propósito al final es que debemos reconocer que como país estamos enfrentando unos objetivos que son comunes a todos. El primero es ser muy cuidadosos con las personas menos favorecidas que se vieron afectadas por la pandemia, el segundo es la estabilidad fiscal del país y el tercero, la reactivación de la economía. Con esto en mente he venido abriendo espacios de conversación para construir consensos y encontrar acciones que permitan financiar las necesidades de país sin afectar a la clase media. Y que muchas familias tengan la posibilidad de recibir la devolución del IVA.

Lo que he venido haciendo en estos días es construir ese diálogo constructivo con diferentes actores sociales y he tenido aproximaciones con algunos de ellos. Se van a incluir sindicatos, empresarios, partidos políticos, la academia, las cabezas de las entidades territoriales y los actores representativos de las finanzas públicas.

Queremos responder a los problemas sociales y lo vamos a financiar con algo que no es muy grande, no es gigante. Necesitamos algo muy sencillo, pero con la convicción de que los recursos saldrán de los que tienen más.

Yo he calculado que el recaudo puede estar del orden de unos $14 billones. Es claro que la propuesta tiene que construirse en conjunto con todos los actores de la sociedad. Pero también tengo muy claro que tiene que ser una iniciativa muy sencilla, si se quiere minimalista, corta, concreta y con énfasis en lo social.

Como principio general cualquier propuesta que busque el propósito social es tenida en cuenta y lo que se debe garantizar es que la clase media no se vea afectada, porque la clase media es una población vulnerable y además se ha visto afectada por el resultado de la pandemia. Cualquier iniciativa de estas que tenga esa vocación social no puede afectar la clase media.

El objetivo es apoyar a los jóvenes que no tienen cómo obtener empleo, que necesitan también tener acceso a la educación superior gratuita y que son de estratos vulnerables; también a las mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo como resultado de la pandemia, a los micros y pequeños empresarios que necesitan un apoyo de liquidez para sus empresas, que requieren un subsidio a la nómina, a la prima y también a los colombianos informales que no tienen plata para cubrir sus necesidades básicas, que necesitan una renta.

En otras palabras, no se parecerá en nada al que retiró el Congreso, ni siquiera en el recaudo. El de ahora le apunta a unos 14 billones de pesos, mientras que el anterior aspiraba a 30 billones.

- ¿Las pensiones, el IVA y la ampliación de la base gravable ya no van?

Sí, no vamos a tocar la clase media, entonces no se puede considerar el IVA porque afecta a la clase media. Asimismo, debemos tener mucho cuidado porque hay muchas familias que viven del pensionado. De la misma manera, ampliar la base de tributación en persona natural también golpea a la clase media y eso no se va a tener en cuenta.

- ¿Qué es lo que más le preocupa?

Que si no damos el paso que debemos dar, ponemos en riesgo a los pobres, a los más vulnerables, a los informales, programas que hoy existen en el país.

Una propuesta de esa naturaleza necesita su curso porque de no hacerla estaríamos en dificultades respecto de programas claves como el de ingreso solidario, entre otros.

- ¿Qué va a pasar con la estabilidad fiscal, está en riesgo el grado de inversión?

La iniciativa que se ha empezado a recoger apunta a que con el monto de recursos que se ha estimado se pueden solucionar los dos temas, el social y la estabilidad en las finanzas públicas, de tal manera que Colombia llegue a un nivel estable, tanto de la deuda pública respecto al PIB, como de déficit fiscal. De esa manera respondemos al compromiso de ser responsables en nuestra finanzas públicas. Ambos propósitos están contemplados.

- ¿O sea que no está en riesgo el grado de inversión?

En la medida en que avancemos con oportunidad a ese propósito les mostraremos a los actores internacionales que Colombia está siendo responsable en lo social y en lo fiscal.

- ¿A esta cartera llega un gran ser humano, cercano a la gente, eso le faltaba a un ministro de Hacienda?

No me ponga a hacer esa calificación, pero yo creo que cualquier ministro de Estado debe ser un ministro de la gente, no para estar en los escritorios, sino en los territorios.