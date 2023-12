El próximo 20 de diciembre se realizará la subasta por la red 5G

“La subasta 5G no tiene marcha atrás. La realizaremos el próximo 20 de diciembre, y con ella el país quedará listo que en 2024 empiece el despliegue paulatino de esta tecnología, que será un habilitador para la competitividad y el desarrollo en Colombia. Hemos adelantado un proceso transparente, que ha ido cumpliendo sus tiempos, y así será hasta el último momento, que cada día está más cerca”, afirmó el ministro TIC, Mauricio Lizcano.

Durante la rendición de cuentas realizada por la entidad el día de hoy, el ministro TIC dio más detalles sobre cómo se realizará esta subasta el próximo miércoles.

“Es una casa estudio donde cada operador tiene un cubículo grande transparente, tiene una mesa de juntas, tiene un computador, el que entre no puede volver a salir, no pueden entrar ningún medio de conectividad ni celular ni computador. Están ahí todo el día en un software creado por nosotros donde no pueden tener contacto con el exterior y ellos empiezan a ofertar a través del computador y donde cada uno puede ver las ofertas que haga.