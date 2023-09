El presidente de Fedegán le pidió a Gustavo Petro que evite el conflicto

En primer lugar aclaró que aún no ha podido hablar con el presidente sobre las polémicas que envuelven a ambos bandos. “No, la verdad es que no he hablado con él. He estado en Presidencia en otros temas. Le mandé una carta, eso sí. Y también hubo una reacción que me parece significativa de la Comisión de Paz del Congreso llamando a una concertación con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. La firman integrantes destacados, tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático”. Lea aquí: Esclarecen masacre de 3 jóvenes: a la cárcel ‘Pajarito’, del Clan del Golfo

“En el fondo, todo esto termina teniendo un impacto muy fuerte a nivel de territorio, porque va a generar una cantidad de conflictos innecesarios, justo cuando el propio Gobierno promueve una política de paz total y un gran acuerdo nacional”, dijo Lafaurie.