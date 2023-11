El polémico retuit de Petro donde maltratan a dueños y directivos de Sanitas

En el tuit claramente el usuario justifica que Petro no es el responsable de la crisis que atraviesa la EPS Sanitas.

La situación allí no culmina, puesto que, desde Sanitas han manifestado como un insulto lo que ha hecho el Gobierno, en cabeza del Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

“Estamos alzando la voz por los comentarios y lo que se ha venido manejando en los últimos tres meses. Para nosotros ha sido un insulto porque las empresas se constituyen por personas. Somos nosotros los que todos los días nos levantamos, ponemos la cara y hacemos el trabajo con amor. Por eso estamos acá, diciéndole a Sanitas que estamos con ella”, le dijo Paula Restrepo, coordinadora administrativa y de recaudo de EPS Sanitas, a la Revista Semana. Lea también: Petro le respondió a César Gaviria sobre el posible “abandono” a la coalición

El malestar viene de días pasados tras las declaraciones del ministro Jaramillo, quien manifestó: “Sanitas aparece como la pobrecita que no tiene nada qué comer pero encontramos que mientras crecen sus utilidades y tienen más activos, bajan el capital mínimo, no tiene el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”.