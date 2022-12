El plan del presidente Petro para garantizar el agua potable en La Guajira

Esto no está funcionando. Y si volvemos y metemos un billete, y no se hace el mantenimiento, en tres años la mitad de lo que hagamos ya no está sirviendo. Entonces, hay que hacer un acuerdo que, en mi opinión, conociendo un poco el territorio, es que la Nación asuma el mantenimiento”.

Presidente Petro.

“Un sistema es saber dónde está la infraestructura y cuánto cuesta el mantenimiento de cada pozo. Y el costo de reposición de la maquinaria, porque tiene vida útil que se acaba. Y si no se está guardando esa plata, porque nadie la pone, ahí hay un problema. Esos datos no los tenemos, esos datos hay que hacerlos”, agregó.

“¿Cuál es el programa del ICBF para lograr que La Guajira tenga agua potable? El ICBF no tiene ni uno, no ha pensado en eso. Imagínese: el Bienestar Familiar y no ha pensado que la familia necesita agua. Claro, se puede crear, se puede articular, pueden ayudar instituciones estatales que sepan más del agua, pero de partida estamos funcionando mal, porque estamos intentando que un modelo muy cachaco y miserablista de atención a los niños, no se adapte a las condiciones culturales del pueblo wayú, si no al revés, a ver cómo se encajona el pueblo wayú en lo que han ideado en Bogotá, y resulta que eso no es posible”, puntualizó.