LO DICHO POR LA OPOSICIÓN

En el debate, el representante de la Alianza Verde Inti Asprilla cuestionó que Trujillo, quien fue uno de los constituyentes que redactó la Constitución, la esté violando. “Que lo diferencia a usted con Nicolás Maduro Chávez, que usted mantiene una libertad económica, de resto son igual, estamos en un régimen autoritario, un autoritarismo burocrático”.

Asprilla señaló también que “si bien usted no tiene responsabilidad penal por los asesinatos, usted lamenta la situación pero no ha pedido perdón. Lo que usted hizo de utilizar aquella expresión de perdón tibio tras el asesinato de Javier Ordóñez no es pedir perdón. ¿Ministro no le da pena?”.

Por su parte el segundo vicepresidente de la Cámara, Germán Navas Talero le dijo al ministro: “lo acuso de inepto, renuncie ministro Carlos Holmes Trujillo”, a la vez que recordó a todos los muertos que se dieron en las manifestaciones de noviembre del año pasado y septiembre de éste año. (Lea aquí: “Lo acuso de inepto, renuncie”: Germán Navas a Mindefensa)

La representante María José Pizarro, también pidió a Trujillo que se aparte del cargo, “usted ha sido incapaz de cumplir su función en la cartera más poderosa del gobierno. Usted no cumple las órdenes judiciales, no ha hecho respetar a la gente, a la ciudadana frente a los abusos brutales por eso si usted no ha renunciado, si le pedimos a nos acompañen en la moción de censura”.

Otro de los peticionarios de la moción, el representante David Racero, manifestó que con Carlos Holmes Trujillo, en el Ministerio de la Defensa no se hizo “trisas el acuerdo de paz, sino también trisas la seguridad, esta moción es en el fondo un debate que se ha estructurado por el clamor popular, en las ciudades y campos ante su incapacidad de brindar seguridad”.

El presidente de la Cámara, Germán Blanco, convocó a la plenaria para el martes 13 de octubre a las dos de la tarde para que se vote la moción de la censura, la cual según se vio en el debate, sería negada por cuanto los partidos Conservador, Centro Democrático, los cristianos, las mayorías de la U, Cambio Radical y una parte del liberalismo, no acompañarán que se le aplique esa sanción política al ministro.