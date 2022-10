El peligro de ser periodista en Colombia: van 3 asesinados este año

“Desde el año pasado, ha habido un aumento muy significativo en el número de amenazas contra periodistas, sobre todo en regiones alejadas a las grandes ciudades”, cuenta en entrevista con DW Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En estas regiones “ya no hay garantía para el ejercicio periodístico, las fuerzas armadas controlan qué se publica, quién lo publica y amenazan a las voces más independientes.”

Nuevas formas de violencia

Una de estas voces se llama Laura Ardila. Lleva 20 años ejerciendo como periodista, durante muchos años en la capital, Bogotá, y desde 2015 en el Caribe colombiano, donde creció. Cuenta historias de poder y de corrupción, y conoce de primera mano la realidad de la labor periodística en lo que ella llama “la Colombia periférica”. “En Bogotá uno se siente protegido de muchas maneras: con la institucionalidad, con las condiciones salariales, las condiciones administrativas”. Aunque sigue trabajando para un medio que tiene su sede en Bogotá y por eso se siente protegida, ha sido testigo de intimidaciones.

“Yo estaba haciendo una investigación sobre unos personajes de la contratación en el Caribe. Tres motos con hombres armados se acercaron a mí, me abordaron en la calle y me robaron mis libretas de apuntes”, cuenta Ardila. En otra ocasión, crearon una cuenta de Instagram haciéndose pasar por ella, y comenzaron a enviar mensajes intimidantes. Según la periodista, la forma de las agresiones ha cambiado: ya no apuntan solamente al aniquilamiento físico, sino también a un aniquilamiento moral de los periodistas.