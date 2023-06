El nuevo episodio de Nicolás Petro y Day Vásquez

De acuerdo con la denuncia, se usó de manera indiscriminada la línea de WhatsApp con número 304-653-1842, como si fuera Petro sin tener su contacto. Esto según eso, con el objetivo de fabricar montajes que perjudiquen al mismo Nicolás y a otras personas a su alrededor. Además, Petro afirmó que hace meses no usa ese número celular.

Por eso, inmediatamente el abogado de Petro, el señor Juan David Teleki, afirmó que las investigaciones son algo serio y no se pueden hacer a la ligera: “Las investigaciones no se pueden hacer a la ligera. Lo que hicimos en esta actuación es poner en conocimiento los hechos porque la titular de la línea es la única que podía y puede abrir el WhatsApp porque tiene las posibilidades técnicas y legales. Ello nos pone a pensar en muchas cosas y así debería ser para la fiscalía general”, aclaró Teleki.

Esta fue la primera advertencia que realizó Nicolás Petro, sobre la supuesta suplantación de su identidad.

Day Vásquez no se quedó callada y ya respondió

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la barranquillera afirmó principalmente que “esto se veía venir” y también, que ahora no vayan a salir con todo en contra de ella.

“Se veía venir... Hay muchos audios y chats del señor y todo está en poder de la Fiscalía. Chats y audios desde el año 2020. Así que no salgan ahora con que yo manipulé todo”, afirmó la denunciada.

Además, en otro apartado de la red social, la exesposa de Nicolás Petro dijo lo siguiente: “En mi denuncia contra el señor Nicolás Petro Burgos fui clara. No es mi culpa que el suscrito no haya entendido que en la entrevista me referí a mi celular, el que aporté como pruebas a la Fiscalía, entidad que sustrajo toda la información”, concluyó Vásquez.