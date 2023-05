El millonario detrás de fundación que apoyó viaje de Francia Márquez a África

Por eso algunos recordaron el nombre de Soros es el fundador de Soros Fund Management, una oficina familiar, según los monitoreos de Bloomberg, de US$28.000 millones en activos bajo administración. El multimillonario devolvió dinero a sus inversionistas externos en 2011 y transformó su fondo de cobertura en una oficina familiar. El negocio también maneja las dotaciones multimillonarias de sus empresas filantrópicas.

Los dineros suman los activos propios de Soros y los de seis fundaciones de Open Society: Open Society Institute, Foundation for an Open Society, Open Society Fund, Soros Fund Charitable Foundation, Soros Economic Development Foundation y Fund for Policy Reform. Le recomendamos: Kenia: Francia Márquez intenta ampliar el rol de Colombia en África

Aunque no hay un registro de una reunión entre Soros y la vicepresidente, la fundación sí tiene representantes que estuvieron en contacto con el Gobierno de Gustavo Petro luego este llegó a la Casa de Nariño, y anunció un apoyo a la expansión de proyectos sociales.