“El más ignorante de la Cámara”: Polo Polo le responde a Racero tras señalarlo

Asimismo, Polo Polo acudió a un trinó en el que el congresista Racero admitía haber salido de plenaria para quebrar el quórum en un debate durante el Gobierno de Iván Duque.

Sobre el señalamiento de “ignorante”, Polo Polo le dijo a Racero que primero debía revisar quiénes eran sus compañeros de bancada.

¿Qué más le había dicho Racero?

En medio de su mensaje de cierre en la plenaria del pasado martes, 7 de noviembre, Racero se fue lanza en ristre contra el representante Miguel Polo Polo.

“El ignorante de Polo Polo que no hace otra cosa sino decir groserías e insultar al presidente (Gustavo Petro) y la vicepresidente (Francia Márquez) y no tiene ni un argumento porque no es leído, no estudia, no viene a trabajar”, dijo Racero sobre el representante Polo Polo. Lea también: Abogados de Marelbys Meza piden medidas cautelares porque se siente en riesgo

“Se les está robando a los colombianos directamente (...) ¿Cuánto gana la bancada del Centro Democrático?, ¿cuánto gana la bancada de Cambio Radical sumados? Sean serios, no le roben al país”, fueron los señalamientos de Racero a las bancadas opositoras al Gobierno que se salieron durante la plenaria en la que se discutía la reforma a la salud, el pasado martes.