El llamado de Álvaro Leyva desde París: Parar guerras y defender el medio ambiente

Por todo lo anterior, el ministro Leyva sostuvo que debe construirse una agenda de paz a favor del medioambiente. “Nosotros, que no somos chimpancés, frente a la naturaleza no tenemos sentimientos. Estamos en manos de las decisiones de los políticos, que de todo saben, menos de lo que ustedes, que están acá, conocen, saben y son expertos”, afirmó.

Por último, el titular de las relaciones exteriores de Colombia apuntó que la meta de la comunidad internacional no debe ser solo la protección del Amazonas —algo a lo que se ha dedicado incluso el presidente Gustavo Petro junto a aliados internacionales como Lula da Silva—, sino salvar “todo, la integridad”. Lea también: Cayeron los presuntos autores del incendio en Registraduría de Gamarra

Leyva hizo referencia a la Antártida, un lugar que “ha perdido el 30% de su capacidad”, a pesar de que cuenta con “casi el 80% del agua dulce del planeta”. Para el canciller, se debe reforzar la salvaguarda de la Antártica porque “como reza el dicho, si no hay blanco, no hay azul, y si no hay azul, no hay verde”.

El panel en el que Leyva participó estuvo moderado por Stewart Patrick, director del Programa de Instituciones y Orden Global. También contó con la presencia de Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca; Christophe Guilhou, ministro de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia; Celina Chine, directora de Overstories, y Tahir Aziz, líder del trabajo de Conciliación de Recursos en el sur de Asia.