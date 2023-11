El dardo de Barbosa contra Petro: “Yo no hablo por Twitter, yo pongo la cara”

Crece la polémica entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro por cuenta de las declaraciones del jefe del ente acusador.

En una cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, FND, celebrada en Santa Marta, el fiscal Barbosa se mostró crítico contra el actuar del jefe de Estado, quien pese a haber sido invitado a ese encuentro aún no ha confirmado su participación.

“He hablado desde la institucionalidad, por eso estoy acá. Yo no habló por Twitter, yo pongo la cara. Yo le he cumplido a los colombianos cada vez que me he sentado con ustedes”, dijo Barbosa ante los gobernadores reunidos en la cumbre de la FND. Lea aquí: Aplazan debate de reforma a la salud y queda para la próxima semana

En su mensaje, el fiscal Barbosa hizo un llamado a la defender la Constitución y dijo que no existían ciudadanos de primera, segunda o tercera clase, y que se deben respetar por igual.

Dicho pronunciamiento se da luego de que el presidente Petro invitara a la Casa de Nariño a 14 gobernadores electos afines a los partidos que respaldaron su campaña presidencial. Lea aquí: Petro arremete contra las EPS y señala que han incumplido la ley

Frente a esa situación, recientemente, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo, se pronunció frente a la invitación selecta hecha por el Gobierno en medio de la cumbre convocada por esa federación.

“No podemos tener gobernadores de primera línea y gobernadores de segunda línea”, dijo Jaramillo, quien indicó que el llamado debía ser a la unidad.