El Congreso de la República se ha dedicado a discutir y no a legislar

Después de cuatro meses de inactividad, el Congreso de la República inició sus actividades legislativas formales el pasado 13 de abril, pero de una forma particular y novedosa hasta ese momento: a través de las sesiones virtuales.

La razón es que la pandemia del Covid-19 obligó a que el confinamiento obligatorio que ordenó el Gobierno Nacional también acogiera al Senado y la Cámara de Representantes, por lo que sus sesiones presenciales se tuvieron que frenar.

Pero aunque las otras dos ramas del poder, la Ejecutiva y Judicial, siguieron operando adecuándose a la situación, la Legislativa no lo pudo hacer de inmediato, porque sus normas de funcionamiento no le permiten que se reúnan y trabajen de manera formal a través de la virtualidad.

De ahí que a finales de marzo el presidente Iván Duque expidió el decreto 491 de 2020, para habilitar a los senadores y representantes a sesionar por internet, debido a la contingencia por la crisis de la pandemia. Sin embargo, esa no pareció ser la solución, porque la norma, que es transitoria, tenía una estela de duda sobre si era constitucional.

Es decir, que si el trabajo legislativo que adelanten ambas cámaras sería legal al momento de ser revisados por la Corte Constitucional, lo que llevó a que durante éstas dos semanas de sesiones el Senado y la Cámara sólo se hayan dedicado a realizar debates y no votación de leyes y mucho menos actos legislativos.

DURAS CONTROVERSIAS

Las dudas sobre si se puede o no sesionar virtualmente llevaron a que los presidentes de ambas corporaciones. Lidio García en el Senado y Carlos Cuenca en la Cámara, tuvieran discrepancias entre ellos, pero igual con sus colegas.

Cuenca, en la sesión del martes, dijo que si querían demandarlo que así procedan, pero que no permitirá que hagan debates de control político o votaciones sin que se cuente con una plataforma que de toda la seguridad para el trabajo legislativo. Esa postura la tomó luego de que el representante liberal Carlos Alejandro Chacón cuestionara que al gobierno no se le hace control “para ver un monólogo de un funcionario que está en el espacio de televisión de todos los días del presidente a las 6:00 de la tarde. Oigamos el monólogo de los ministros que impide que el Congreso pregunte”.

Frente a esa declaración, el presidente de la Cámara dijo que no era un corrupto. “Si quiere doctor Chacón vaya y me demanda ante el Consejo de Estado, entonces si quiere hacer debate venga y haga presencia acá, lo invito al recinto, no lo haga por plataforma, yo no puedo cometer leguleyadas”.

En el Senado, Lidio García igualmente se enfrentó con algunos de sus colegas que piden que las sesiones sean presenciales en el Capitolio Nacional. En tal sentido, Roy Barreras, senador del Partido de la U, manifestó que “sin desconocer la crisis derivada por la emergencia sanitaria que actualmente se vive en Colombia y a su vez las limitaciones que esta crisis representa, es necesario buscar mecanismos intermedios que garanticen el ejercicio eficaz del Control Político por parte del Congreso de la República, que puede ser a través de sesiones semipresenciales con la participación de voceros de cada partido y las medidas de bioseguridad necesarias”.

Más ácido en sus críticas fue el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien asegura que las sesiones virtuales citadas por el presidente García son una farsa, porque todo lo que se apruebe es ilegal sino se tiene la presencia en el Congreso.

Para Lara “Lidio García debió habernos citado para iniciar sesiones el pasado 16 de marzo. Nosotros debemos dar ejemplo, y los llamados a asumir ese liderazgo y a tener esos sacrificios somos nosotros como congresistas; eso del Congreso 100 % virtual es una farsa”.

Planteó que es urgente que el Congreso debe reglamentar rápidamente el proceso de debates de control político de funcionarios del gobierno con un procedimiento, y las normas de votación del Congreso se deben adaptar, porque no hay un país en el mundo que en un 100 % pueda votar virtualmente.

García le restó importancia a las críticas y por el contrario ratificó que mientras se pueda sesionar presencialmente, el trabajo se hará de forma virtual. “Estamos listos para que hagan control político el día que ustedes así lo quieran, estamos preparados para hacer control político a los decretos de la emergencia emitidos por la Presidencia de la República”.

Afirmó que “esto no es un chat, como lo están diciendo algunos, esto no es sino una plataforma en que estamos trabajando. Esto no es una red social más, como lo dicen algunos, pero mientras hubo la posibilidad que se expresaran, como el 9 de abril pasado en el día de las víctimas, no fue una red social más, fue una sesión virtual importante del Senado”.

“No podemos seguir permitiendo que algunos senadores mancillen el trabajo que estamos haciendo todos los senadores, aquí se está trabajando fuertemente y estamos tomando decisiones y sensatas, a mi me corresponde tomar la decisión de qué tipo de sesiones se van a hacer”, explicó el dignatario del Senado.

Una postura más que respaldó las sesiones virtuales es el senador del Centro Democrático, John Harold Suárez, quien considera que “la experiencia ha sido satisfactoria tanto en la plenaria como en las comisiones, hemos contado con toda la asistencia virtual. Hemos estado en un 100 %, lo cual en sesiones presenciales no ocurría, esto refleja el compromiso del Congreso de apoyar en un momento difícil que tiene el país”.

Para el senador uribista este mecanismo de trabajo del Senado ha llevado a que se acabe la política show, “donde algunos han utilizado el escenario del Congreso para hacer demagogia y ser poco propositivos”.

El presidente del Partido Mira y senador Carlos Guevara, sostiene que “ se ha hecho un esfuerzo muy importante para poder garantizar la virtualidad y el trabajo del Congreso. Hemos podido agendar los debates que el país requiere para escuchar las decisiones del gobierno, y llegar con propuestas y en eso el Congreso está cumpliendo su labor”.

Para Guevara, este es el primer paso de las sesiones virtuales, aunque estimó que se deberá mejorar en superar las fallas que puede tener la plataforma para que se pueda garantizar las votaciones de los proyectos.

Se deberá esperar ya hasta mayo, cuando en las comisiones como en la propias plenarias se podrá empezar a votar proyectos, esto se dará primero en Senado, en donde Lidio García señaló que ya se han hecho pruebas para hacer votaciones, por lo que estima que sería desde la otra semana que se procederá a hacerlo. La Cámara de Representantes, según lo aprobó la plenaria, seguirá con debates de control político.