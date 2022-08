¡El colmo! Usan la estatua de Bolívar para encaletar el ‘vicio’

Hace casi un siglo que la estatua ecuestre de Simón Bolívar se halla en el mismo punto, pero hace poco a una de sus patas le salió un agujero de zapato roto, como si Palomo hubiera vuelto a los trotes a los que su dueño lo tenía acostumbrado.

El hueco, que según los vecinos del Parque de Bolívar en Medellín, fue causado por “manos criminales”, se habría vuelto un escondite de sustancias alucinógenas para su venta en pleno parque. La situación con la estatua, a la que hace cinco meses le robaron la espada a plena luz del día, da cuenta de la crisis que atraviesa este espacio, la misma que se extiende a la Catedral Metropolitana y al barrio Villanueva.

“Yo para venir al Parque debo hacer otra ruta, porque si me cruzo desde Caracas (calle 54) me salen unos tipos que me preguntan que para dónde voy, que yo por ahí no puedo pasar”, se quejó una visitante.

“¿Qué si el Parque de Bolívar es inseguro? ¡Niño querido! Este parque hace años dejó de ser atractivo por la inseguridad. El consumo de droga y los atracos son pan de cada día. Pero vea, no solo es acá. En el parque del Periodista, en el de Berrío y en la Plazuela Nutibara la cosa está igual o ni se diga”, agregó don Víctor, otro vecino.