“El cese al fuego está en crisis”: Aureliano Carbonell, negociador del Eln

Las palabras de Carbonell, un intelectual que lleva más de 40 años en la guerrilla, desvelan una amenaza de que el cese al fuego no vaya a llegar a los 180 días pactados y que tampoco se vaya a firmar un acuerdo de paz.

El presidente ha reformado la cúpula militar, pero esa alianza “es tan fuerte que un Gobierno tendría que tener mucha fortaleza, mucho respaldo para lograr cambiar esa situación”. “Nosotros no decimos que sea responsabilidad del Gobierno pero hay fuerzas grandes en el país que tienen presencia también en el Ejército, que permiten que este plan contrainsurgente siga”, denuncia.

No es el único incidente de este tipo, según la guerrilla, pues la alianza entre militares y paramilitares “es un problema que viene desde hace unos 30 o 40 años” y sigue en pie “a pesar de que esté en el Gobierno (Gustavo) Petro”. Siga leyendo: Pablo Beltrán denuncia saboteo y ataques al proceso de paz con el Gobierno

Este mecanismo “puede ayudar a que esta situación de crisis no se agrave y el cese ya no sea una realidad”, asegura el negociador, que espera tratar esta situación en la próxima ronda de diálogos en México.

Aunque “la organización tiene una voluntad de trabajar por una solución política”, Carbonell es reticente a hablar de la firma de la paz. Petro le puso fecha, mayo de 2025, y el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, incluso cree que pueda ser antes, pero el ELN, aunque sabe que es ahora o nunca, no lo ve tan cerca y le preocupa más el proceso.

“El problema no es firmar o no firmar un acuerdo de paz (...) Estamos es para que Colombia marche por otros rumbos”, dice y opina que algunas cosas sí han cambiado desde que en 2016 las FARC dejaron de existir como organización alzada en armas, pero su preocupación central es el paramilitarismo: “Mire usted tanto revuelo con un acuerdo de paz y mire la expansión paramilitar tan bárbara que está pasando”. Le puede interesar: 67 familias han sido desplazadas de sus hogares en el Chocó

Para que esa firma llegue “tenemos que cambiar todos”; el país e incluso ellos, dice Carbonell. El ELN tiene que “conectarse mucho más con la población” y quieren “influir más en las decisiones básicas del país”.

Eso, asegura, no tiene por qué ser desde las instituciones: “realmente nosotros no estamos aquí por si se logra un acuerdo de paz, que nuestra aspiración sea llegar a unas alcaldías o a unas curules en el Congreso; es una aspiración mucho mayor, va más allá de nosotros”. No van a darle importancia, como sí le dio las FARC, a garantizarse unos asientos en el Congreso.