Si un proceso adopta una decisión de inconstitucionalidad, el otro estaría resuelto en esa decisión, explica la abogada constitucionalista Magdalena Correa.

“Si se declara contraria a la constitución la norma (que penaliza el aborto), se acaba la discusión, la norma muere. Pero, no necesariamente ocurre eso, si no se declara constitucional o se condiciona bajo determinadas razones. Un nuevo juez puede sumar razones o contemplar razones que no se tuvieron en cuenta en el caso anterior y que podrían dar lugar a la declaratoria de la inconstitucionalidad”, explica la abogada.

Entre tanto, el constitucionalista Néstor Osuna, asegura que “la incidencia de la primera decisión en la segunda sí puede ocurrir, pero no es automática (...), puede ocurrir que una sentencia no tenga necesaria incidencia sobre todos los asuntos sobre los que trate la otra”.

El nuevo debate se realizará este jueves, con presencia del conjuez Juan Carlos Henao.