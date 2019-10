El asesinato, secuestro y rescate que originaron la masacre indígena en Cauca

“Esto no solamente está pasando en Toribío, sino en los resguardos del territorio chocoano, es una problemática nacional y como nuestro principio es la unidad estoy convencida que son muchos más los que quieren la paz, que la guerra”.

Así inició su discurso Cristina Bautista en mayo pasado en una minga indígena, cuando intentaron hacer eco ante el Gobierno Nacional de las problemáticas que aquejan a su territorio. Aún no era gobernadora del cabildo, cargo en el que fue nombrada el pasado 21 de junio.

Dicen sus familiares que desafortunadamente esas palabras no llegaron a donde debían llegar y que la lucha de Cristina quedó a medio camino. “Hoy nos arrebataron a nuestra líder, pero eso no quiere decir que han ganado. Si algo aprendimos de ella es que no tendremos miedo ni hoy, ni mañana, ni nunca”, señala Nidia Taspacué, una de las guardias del cabildo Tacueyó. Recuerda a Cristina mientras alista los ataúdes para ir a Santander de Quilichao a recoger los cuerpos.

Los demás, unas 150 personas, asienten con la cabeza y aprueban la frase. Nadie llora, ni baja la cabeza. “Nos mantendremos en pie de lucha, como lo hubiera hecho Cristina si estuviera aquí”, dice.