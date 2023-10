El 50% de accidentes de tránsito se producen por “vehículos fantasmas”: Adres

Del 99.9% de las reclamaciones relacionadas con accidentes de tránsito, el 52.8% se debió a vehículos fantasmas, representando un total de 34.980 reclamaciones que suman $71.839 millones en solicitudes.

De esta manera lo informó la Adres, que además afirmó que en el mes de septiembre, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) presentaron alrededor de 66.290 reclamaciones ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por un valor total de $123.884 millones.

Cabe aclarar que las reclamaciones radicadas ante la Adres por accidentes de tránsito se dividen según tipo de aseguramiento o grado de identificación del vehículo involucrado en el evento: en vehículos no asegurados, con póliza SOAT falsa, asegurados con póliza de rango diferencial (Decreto 2497 de 2022); vehículos en fuga, donde el número de placa se conoce y vehículos fantasmas, sin número de placa conocido.