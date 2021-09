OTROS ASUNTOS CLAVE

El funcionario del ministerio de salud también mencionó que el rezago de registro de vacunas aplicadas en el PAIWEB, el indicador se ubica en el 29,4 %.

En cuanto a regiones con mayor rezago aparecen Cundinamarca, La Guajira, Buenaventura, Cartagena, Chocó, Sucre, Caldas y Antioquia.

En relación con la pérdida global de vacunas, aseguró que el indicador es de 0,00055 %. “Quiero dejar claro que el término pérdida no es que se las roben o dolo, si no que hay diferentes circunstancias que hacen que al manejar 40 millones de elementos existan riesgos naturales de tener un accidente, una excursión de frío o algunas situaciones que no permitan que esa vacuna pueda ser aplicada”, explicó Bermont.