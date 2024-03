“Egoístas sociales”: Petro sobre senadores opositores que no apoyan sus reformas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cargar fuertemente contra los senadores del opositor partido Centro Democrático a los que les calificó de “egoístas sociales” y con “mentalidad paramilitar” por no apoyar las reformas a los sistemas de salud, de pensiones y laboral.

“¿Qué tienen en la cabeza los senadores uribistas, me pregunto yo, que les quitan a tres millones de viejos y viejas en toda Colombia la posibilidad de tener un bono pensional, solo para que dos banqueros se queden con la plata de los cotizantes? No ha cambiado nada su mentalidad cuando se silenciaban en el Senado mientras asesinaban 6.400 jóvenes inocentes. Mentalidad paramilitar”, dijo el jefe de Estado.

El proyecto de reforma laboral es una de las banderas de la Administración de Petro, junto con las de la salud, educación y pensional, iniciativas que sin embargo no lograron consenso político y están estancadas en el Congreso por la oposición de partidos contrarios al Gobierno, entre ellos el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Lea aquí: “Quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten”: Gustavo Petro

Las aseveraciones las hizo Petro en una intervención en la localidad de San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre, en donde aseguró que “el sistema de salud colombiano mata a más gente que la violencia en Colombia, mata a más gente que la mafia en Colombia”.