$!EE. UU. suspende monitoreo a cultivos de coca en Colombia

“Actualmente, en materia de seguridad y salud pública, el fentanilo es más peligroso que la coca, la coca en Colombia ha traído más violencia e inestabilidad”, indicó el funcionario en una entrevista. De igual forma, aseguró que “los informes de la ONU son de buena calidad, pero se hacen distinto. La ONU lo hace yendo al país y buscando donde hay coca, mientras que el que hacía Estados Unidos está basado en fotografías satelitales y eso abarca más áreas del país de forma eficiente y rápida, ya que pasar por todas las veredas es casi imposible”.

Hasta el momento, no se ha revelado si el monitoreo realizado por el Gobierno de Estados Unidos se reanudará en algún momento, ni cuándo podría ocurrir. Lo que se sabe es que no se emitirá un informe sobre los cultivos en 2022 y existe incertidumbre sobre la realización de un estudio de cultivos en 2023. Además, las implicaciones que esta decisión pueda tener en las relaciones y ayudas internacionales entre los países que han sido aliados en la lucha contra las drogas ilícitas aún no se conocen. Sin embargo, el exembajador Whitaker opina que la persecución de narcotraficantes y las extradiciones no se verán afectadas.

Colombia se pronuncia

Por medio de un comunicado, la embajada de Colombia en Estados Unidos afirmó que las dos naciones continúan siendo aliados estratégicos en la búsqueda de soluciones al problema de las drogas y hacia la construcción de paz.

“Colombia y Estados Unidos abordan el impacto negativo de la economía de las drogas ilegales desde un amplio espectro que comprende el daño causado por el consumo y los eslabones del tráfico en su totalidad”, detalló la embajada.

Agregan que el presidente Gustavo Petro propone una nueva política de drogas en Colombia, que busca reducir las vulnerabilidades asociadas a la producción y uso de sustancias psicoactivas, así como las capacidades de las organizaciones multicrimen

“Bajo el principio de responsabilidad compartida, se están redoblando esfuerzos para desarticular las redes criminales relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas fomentando la seguridad, el desarrollo social inclusivo y la protección del medioambiente”, puntualizó la embajada de Colombia.

Comunicado de la embajada de Colombia en Estados Unidos