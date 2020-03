Economía colombiana no aguantaría más de tres meses de cuarentena

Por primera vez en la historia Colombia vive un periodo de aislamiento obligatorio que se tomó como medida para mitigar el impacto del Covid-19 en la salud de la población.

Ante la orden, Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dijo que es crucial para aplanar la curva de contagiados, pero señaló que debe haber un equilibrio entre las iniciativas de salud y las económicas, porque un encierro prolongado le puede pasar más factura al país.

¿El sistema de salud estaba preparado para la crisis?

Ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para una crisis de este tamaño. No hay ninguno que pueda atender a 5.000 personas en cuidados intensivos. Y por esto es que todos los países del mundo lo que están haciendo es ir aplazando un poquito, con medidas como la cuarentena, para ir esparciendo un poco los enfermos, y que no todo el mundo se contagie al mismo tiempo. Desde ese punto de vista, al sistema colombiano sí lo cogió de sorpresa, pero habiendo dicho eso, Colombia tiene una tradición reconocida en el mundo de manejar las epidemias muy bien, el país se pone como ejemplo en el mundo. Gran parte del éxito dependerá de que sí se logre aplanar un poco la curva de enfermos, y sí vamos a tener que tener establecimientos temporales.

¿Usted apoya la idea de que Corferias y otros recintos sean hospitales?

En el momento en el que los números lo ameriten o sea una necesidad, claro que lo apoyo. Lo que hay que tener son camas de cuidados intensivos y si en algún momento llegamos a tener 1.000 enfermos adicionales, hay que tener sitios adicionales a los que tenemos hoy. Hay que poner hospitales de campaña, que de hecho fue lo que hicieron los chinos.

¿Hasta qué punto medidas como la cuarentena las puede aguantar la economía?

Yo doy la razón a la cuarentena inicial, pero todos debemos ser conscientes de que medidas de cuarentena muy largas no son sostenibles. O sea, usted frena un país durante tres meses, y ya pasa de la epidemia de la salud a la epidemia de la economía. Debemos tener consciencia clara de que la cosa va por etapas y debe manejarse así. Cuarentena es importante ahorita para tratar de dilatar un poco, pero en el mediano plazo eso no es sostenible porque cuando la economía se va al piso, ahí perdemos todos. Además, no hay manera de que el Gobierno subsane eso porque se necesita demasiada plata.

Hay que tener un balance y yo entiendo que mucha gente que está metida en el tema de salud, dice que cómo se pone a la economía por encima de la salud, y debemos proteger la vida, pero en algún momento hay que proteger la economía, porque si no empiezan problemas sociales y otro tipo de temas complicados, y cuando una economía se va para el piso, 'restartearla' es difícil.

La cuarentena traerá problemas económicos y sociales

La gente no puede estar encerrada durante dos o tres meses, empiezan problemas de depresión y violencia intrafamiliar. Ahora tenemos tres semanas y fíjese lo que está pasando, que los restaurantes están quebrando, las aerolíneas. Usted durante esos meses se puede no despedir a la gente y eso está muy bien que la gente ha sido solidaria, pero después de dos o tres meses ya no hay plata que alcance.

¿Usted cree que las aerolíneas podrían pedirle rescate al Gobierno una vez se aclare el panorama?

Sí. Pero yo creo lo siguiente: Hay unos sectores a los que les va a ir muy mal ahorita, turismo, hoteles, restaurantes, pequeños negocios de comercio que no pueden vender por internet. Las aerolíneas. Muchos negocios que generan mucho PIB y mucho empelo, y si la cosa se alarga mucho, pues se van a quebrar. Y el Gobierno los puede sostener durante algún tiempo, pero igual, sí en algún momento nos va a tocar pensar en medidas para replantear la economía. En este momento, por eso lo gobiernos de todo el mundo y los bancos centrales están buscando la forma de darle liquidez en este momento, porque entienden que, confiando en que habrá un remedio o una vacuna o que la epidemia va a bajar, es liquidez durante dos o tres meses.

¿Han calculado en Anif en cuánto caería el PIB?

Hay que descontar que habrá una caída del PIB y el punto es de cuánto, lo que depende de las medidas que se tomen y la duración. Nuestra proyección inicial era 3,4%, y yo doy casi como un hecho que no vamos a llegar a 3%.

¿Ya se puede medir cuál será el efecto en la inflación?

Hay que esperar porque hay varios efectos que juegan, como la demanda, la devaluación y que la economía se pare.

¿Esos son los dos principales efectos de la pandemia?

El primero es el crecimiento. Pero el crecimiento no como un concepto abstracto, sino como una realidad. En enero y febrero parecía que la economía iba bien y esto llegó y nos frenó, entonces dijéramos que el crecimiento es importante, porque los efectos fuera de crecimiento e inflación son los ingresos de los hogares, la pobreza y el desempleo. Eso es lo fundamental. La inflación no me preocupa tanto en el corto plazo porque dijéramos que puede haber subidas en los alimentos porque la gente se desespera y demanda más, pero en el mediano plazo sí me preocupa. También la devaluación impacta de manera importante porque gran parte del consumo de los colombianos es importado. Pero a mí lo que más me preocupa es el crecimiento porque afecta al empleo y a los ingresos de los hogares.

¿Son suficientes las medidas del Gobierno para beneficiar a los más vulnerables?

Son un buen comienzo, pero a medida de que pase el tiempo se van volviendo insuficientes. Porque la plata se va acabando y porque más gente fuera de esos programas necesita ingresos. Temporalmente es un gran paso inicial, pero el tema central es que la economía vuelva a trabajar en un lapso de prudencia.

¿Cuál sería ese lapso?

No soy experto, pero más de tres meses de encierro la economía no los aguanta. Cuarentena inicial está bien, pero vamos a tener que movernos a otras etapas.

¿Usted cree que es prematuro decir que aumentará la pobreza y el empleo?

Yo creo que vamos a tener un comportamiento no muy bueno del desempleo y de la pobreza. No tengo la menor duda de que hay una probabilidad alta de que el desempleo suba. Y el empleo es el principal factor que afecta la pobreza. Pero todo depende de la duración y las medidas que se toman. Por eso el balance entre medidas de salud y medidas de economía es importante, porque que la gente se quede sin ingresos es muy complicado.

¿Usted como analiza la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias?

Primero es que toda la discusión que se dio alrededor del fondo fue algo desinformada, porque a mí me pareció que el Gobierno que lo hizo bien. El Gobierno necesita, por bien que nos vaya, 2 puntos del PIB en este momento para financiar lo que está pasando. Y eso es mucha plata, más de $20 billones. Y podría ser más.

¿Se debe flexibilizar la regla fiscal?

Tocaría hacer eso sin duda, pero cambiar la norma de la regla fiscal, no. El Comité de la regla sí debe dar flexibilidad para este año y para el próximo, porque además hubo caída de los precios del petróleo.

¿Estamos ad portas de una nueva tributaria?

Es muy pronto para hablar de eso. Creería que estamos en un momento de incertidumbre.

¿El Banco de la República debe bajar las tasas?

Pues mire, hasta hace dos semanas, yo decía que era impensable porque había riesgo inflacionario. Pero ahora ya la situación se está complicando tanto que es algo que hay que comenzar a pensar sin duda, no sé si para hacerlo ya, pero sí para pensarlo. No sé si una bajada (de tasas) tenga un impacto tan grande como otras medidas de liquidez, de eso si estoy seguro, una baja de tasas puede tener algún impacto. Pero meterle efectivo a la economía tiene mayor efecto.