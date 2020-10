Sigue la polémica suscitada en las últimas horas entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Distrital de Bogotá, por la financiación de los recursos necesarios para garantizar la llegada de la Minga Indígena el próximo lunes a la capital del país.

Al cruce de reacciones que se presentó en las primeras horas del día entre la alcaldesa Claudia López y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, se sumaron los cuestionamientos que hizo en horas de la tarde el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

El funcionario distrital explicó que el Ministerio del Interior no tenía la voluntad para financiar los recursos necesarios para garantizar el desplazamiento de las comunidades indígenas a la capital del país, con el apoyo de la logística y los baños.

“Lamentablemente el Ministerio del Interior dio su negativa de no financiar ni invertir siquiera en un baño. Nos sorprende, porque el decreto 2340 de 2015, sobre las competencias y obligaciones que tiene el Ministerio del Interior con estas comunidades, es bastante claro que son asuntos de su competencia”, señaló Gómez.

El secretario de gobierno de Bogotá también manifestó que “si no están dispuestos a pagar un baño, no me puedo imaginar cómo estarán transcurriendo esas mesas de negociación y qué les estarán respondiendo a los pueblos indígenas sobre otras de sus necesidades”.