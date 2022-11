¿Durmió en el sofá?: Lafaurie le dijo “sí” a Petro y así reaccionó su esposa Cabal

Una inesperada noticia se conoció en las últimas horas. El presidente de la República, Gustavo Petro, invitó al presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, a hacer parte de la delegación del Gobierno que negociará en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Lea: José Félix Lafaurie acepta invitación de Petro para ser negociador con el ELN

Lafaurie, quien es esposo de la senadora María Fernanda Cabal, acérrima opositora de Petro, aceptó la invitación del mandatario nacional.

“El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente (...) si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, yo voy a hacerlo, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro que ha sido el más atropellado (...) ojalá que ese anhelo de paz total que tienen los colombianos pueda darse”, expresó Lafaurie.

Cómo reaccionó Cabal al hecho de que su esposo vaya a trabajar con Petro es el interrogante de muchos colombianos. Al respecto, el mismo Lafaurie manifestó a El Universal: “en estos dos últimos meses ustedes se han podido dar cuenta de la manera independiente como ella (María Fernanda Cabal) obra y yo obro. Soy una persona que estoy al frente de un gremio, que lo que no me permitiría nunca es ser incoherente con mis obligaciones”. Lea: “Si el presidente me pide colaborar por la paz, lo voy a hacer”: Lafaurie

Por su parte, Cabal se pronunció este viernes en una entrevista en El Tiempo. De entrada, no se mostró optimista ante las negociaciones. “Yo, personalmente, no soy optimista frente a negociaciones con los elenos. Es mi postura. He sido abiertamente crítica con este grupo y me parece que si vamos a analizar, son los peores y los que más daño le han hecho al país. Tienen un nivel de contaminación ideológica superior, por encima de todos los demás grupos guerilleros, y una capacidad de accionar terrorista muy alta. No tienen límites”.

Yo nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal, que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria.https://t.co/dIOPm9OVF9 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 18, 2022

Sugirió a ese medio que, más que un negociador, el presidente de Fedegán debería ser un observador. “Creo que la decisión de José Félix frente a la compra de tierras por parte del Gobierno es una decisión como dirigente gremial que debe ser respaldada por su propio gremio. Pero como yo creo que para ser negociador tiene que tener unas ciertas habilidades, o sugiero que él debería ser un observador”. Lea: “Seguiré siendo acérrima opositora”: Cabal tras acuerdo de tierras