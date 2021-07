El contenido que compartió, y que fue recogido por The New York Times, dice que la variante Delta es mucho más contagiosa, es más probable que rompa las protecciones que brindan las vacunas y puede causar una enfermedad más grave que todas las demás versiones conocidas del virus, según se lee en la nota de prensa que acompañan sus afirmaciones. No obstante, la nota de prensa no asegura que las vacunas no son efectivas.

En Colombia, los médicos especialistas han dicho que las vacunas contra el Covid-19 mantienen niveles de protección contra la nueva variante y que la llegada de Delta supone un riesgo solo para aquellos que aún no han recibido la vacuna.

RESPONDE MINSALUD

Uno de los que salió al paso para desmentir estas afirmaciones, fue el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien a través de la misma red social dijo: “NO hay demostrada mayor carga viral en Delta, ni cuadro clínico más severo, SI tiene mayor transmisibilidad. TODAS las vacunas bajan la hospitalización y previenen la muerte, para TODOS los linajes, INCLUIDO Delta” (...) “Aunque atendiendo a la precisión la mayor carga viral y severidad se sigue estudiando. Pero es claro que vacunas mantienen alta efectividad contra formas graves del covid-19”.

EXPERTA RESPONDE SOBRE LA VACUNA Y LA VARIANTE DELTA

Tras el polémico trino, la epidemióloga de enfermedades infecciosas, Zulma Cucunubá, explicó a través de una serie de trinos las implicaciones de la variante Delta.

Cucunubá indica principalmente, de forma resumida, los tiempos de transmisión de esta variante, comparándola con las demás. Además de un aumento en el riesgo de hospitalización y muerte en caso de ser contraída.

Finalmente, afirma que Delta “posiblemente” reduce la efectividad de las vacunas, pero que “no significa que las vacunas ya no sirven, sólo que su eficacia está reducida un poco”, dijo a través de uno de los tuits.

Mientras tanto, sugiere que los sistemas de sanidad de cada país, deberían considerar cuatros aspectos que considera como claves: Incrementar aún más la velocidad de vacunación, promover el uso de mascarilla, lugares con buena ventilación, mantener la distancia social, evitar aglomeraciones y seguir fortaleciendo el sistema hospitalario

Este miércoles, llegaron al país más de 443 mil dosis de vacunas Pfizer para continuar el plan de combatir el covid-19. Por su parte, Cucunubá concluyó que “necesitamos una alta proporción de población vacunada, mantener ciertas medidas de forma razonable mientras retornamos a nuestras actividades”.