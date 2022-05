El esfuerzo para proteger a los excombatientes no ha sido suficiente. Así lo reveló uno de sus representantes, en un evento del que hicieron parte miembros del Gobierno nacional y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Yo no he venido a polemizar que el Gobierno no ha cumplido totalmente, solamente que el esfuerzo no ha sido suficiente”, explicó Héctor Hernández, vocero del partido Comunes.

Según el balance que entregó Hernández, a la fecha, y desde la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados 332 excombatientes, de los cuales 251 han ocurrido en el Gobierno del presidente Iván Duque. Dentro de las rutas de protección han muerto 37.