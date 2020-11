El presidente de la República, Iván Duque Márquez, respondió a las críticas que se han hecho desde distintos sectores alrededor de la supuesta interferencia del Gobierno en las elecciones de Estados Unidos. Dijo que como mandatario de los colombianos sabe que no se puede tomar partido.

“A mí a veces me sorprende cuando yo veo ataques de participación electoral. Yo he tenido siempre una pauta y es cuando uno está en el ejercicio de estas funciones uno no puede tomar partido en procesos electorales ni aquí, ni allá, ni aquí, ni fuera de Colombia porque la responsabilidad está marcada por responder de manera transparente a todos los ciudadanos”, señaló el mandatario en medio del conversatorio ProBogotá.

Duque aseguró que lo que le interesa a Colombia es poder mantener la relación bipartidista, bicameral e histórica por las bien de ambas naciones. Agregó que está seguro que el presidente electo Joe Biden le apostará a lo mismo.

Uno de los que más ha insistido en la supuesta interferencia del Gobierno a favor de la reelección del presidente Donald Trump ha sido el expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, habló con un contratista del Pentágono para ofrecer su ayuda en esta campaña.

Por este motivo, el expresidente sugirió que con el fin de reestablecer la confianza entre Colombia y el electo presidente de los Estados Unidos, Duque opte por cambiar a ‘Pacho’ Santos de la Embajada en Washington.

Por su parte, Francisco Santos anunció acciones legales en contra del nobel de paz, argumentando falsedad en sus acusaciones.

Durante la campaña electoral de los Estados Unidos se acusó al Gobierno del presidente Iván Duque de tomar partido hacia el presidente Donald Trump, rompiendo la tradición bipartidista de no interferir. También se acusó al Centro Democrático de hacer campaña a favor de Trump en La Florida.