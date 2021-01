“Es importantísimo que la comunidad internacional, que ha estado tan preocupada por la situación en Venezuela, también nos apoye en la adquisición de vacunas para poder atender a las personas que no han ni regularizado ni legalizado su estado migratorio en Colombia y la razón por la que hemos dicho que independientemente de las condiciones vacunaremos a los ciudadanos venezolanos en Colombia”, señaló el mandatario en entrevista con Reuters.

El presidente de la República, Iván Duque pidió a la comunidad internacional apoyo para poder vacunar a los migrantes venezolanos irregulares en el país, que hasta el momento no están incluidos en el plan de vacunación del Gobierno.

Sin embargo, Duque ratificó que los migrantes legales o regularizados harán parte de la primera etapa de vacunación que tiene Colombia, lo que significa que se priorizarán los ciudadanos venezolanos mayores de 70 años y con preexistencias.

“¿Por qué hemos dicho que no es una línea prioritaria atender a los ilegales o aquellos que no han legalizado su estatus migratorio? Simplemente porque no contamos con esa información hoy día y en el sistema de salud de Colombia queremos hacerlo con información correcta, es decir, queremos saber quiénes son las personas, dónde viven, cuáles son sus historias médicas en el sistema y esa es la razón por la que le vamos a dar una atención prioritaria los migrantes legales”, señaló el presidente.

El jefe de Estado agregó que Venezuela no hay un sistema de salud creíble y por esta razón, si se abre la posibilidad de vacunar a los migrantes ilegales, sin ningún tipo de control, habría una estampida que anularía la capacidad del sistema de salud colombiano.