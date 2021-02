El presidente de la República, Iván Duque, afirmó este lunes en rueda de prensa que “no existe hoy causal de toma de posesión de la empresa, ni existen causales de intervención”. Contrario a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe este fin de semana de intervenir la empresa paisa.

“Hacer una intervención sin causal sería ir en contra de la ley 142, porque no hay una falla en la prestación del servicio, no existen razones financieras para una intervención y además no hay manifestación por parte de la empresa de incapacidad de prestar el servicio”, indicó el mandatario.

El Jefe de Estado agregó que hacer esto también implicaría que se congelen todos los pasivos financieros y no laborales que tenga la empresa, lo cual también generaría no solamente una situación de estrés en el sistema financiero, “sino que además podría ser inclusive peor el remedio que la enfermedad y mucho más teniendo en cuenta que las deudas de EPM superan los 8 billones de pesos”, indicó.

“Debemos salirnos del debate de unos y otros y entender lo que dice la ley 142, pero también es importante que en EPM se sigan dando todos los pasos para seguir fortaleciendo el gobierno corporativo de la empresa. EPM ha sido siempre una empresa que ha sido siempre tratada por un buen gobierno corporativo”, agregó Duque que recordó el convulso momento que vive EPM tras la salida de su gerente y miembros de la junta directiva.

“La empresa ha pasado por una situación controversial por la renuncia de miembros de junta, ahora por la salida del gerente pero tenemos toda la confianza que la empresa pueda resolver, a la luz de su gobierno corporativo, un proceso de selección de su nuevo gerente que responda a los criterios técnicos que una empresa de semejante envergadura requiere”, concluyó.

La propuesta la hizo el expresidente Uribe este fin de semana a través de sus redes sociales, el exfuncionario pidió al presidente Iván Duque la intervención de la compañía y advirtió que será “mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”.

Frente a las declaraciones de Duque, el expresidente Uribe dijo en La FM: “Digamos que hoy no hay causal, pero qué pasa si se cumple la advertencia de Fitch, y le quitan el grado de inversión. Se derivan problemas para EPM y se incurriría en una causal cuando los administradores insistan en violar la norma, y el gobierno corporativo es una norma”, y agregó que “hoy no hay causal, pero hay problemas y le pido al Gobierno Nacional que lo mire”.

El líder del Centro Democrático expresó este fin de semana que su preocupación se basa en que la compañía pierda el grado de inversión si no es intervenida a tiempo.

“El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gbno Corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando.”, trinó Uribe.