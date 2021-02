El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que la reforma tributaria, que llevará próximamente al Congreso de la República, para su trámite, deberá tener énfasis en un alto impacto social para mantener las ayudas a los más necesitados y tener en lo fiscal más ingresos.

En declaraciones a la Radio Nacional, el mandatario sostuvo que “en este momento estamos a la espera de lo que nos entreguen los expertos en materia fiscal y tributaria. Esta pandemia en el mundo entero ha traído consigo varios, primero aumentó los de pobreza, segundo ha afectado el mercado laboral, tercero ha aumentado los déficit fiscales de los países y adicionalmente ha aumento el nivel de endeudamiento de los países. Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia pensando en lo social y lo fiscal”.

Para el presidente, en el 2020 no se podía generar efectos fiscales porque se esta viviendo la pandemia con rudeza, mientras que en el año 2021 tampoco se debería tener esos efectos fiscales, “cualquier reforma que se adelante sus efectos deberían empezar a tener vigencia desde el 2022, eso significa dos años después de la pandemia, esperando que éste año se consolide una gran reactivación en el país”.

El jefe del Estado considera que se deben seguir atendiendo asuntos sociales, como el Paef, la devolución del IVA, el Ingreso Solidario. “Hay personas que me dicen para que me voy a embarcar en esos temas social y fiscal si en agosto del 2022 termina la Presidencial. Yo no voy a hacer eso, no puedo y no debo hacerlo. Tenemos que dejar ya y frente a las inversionistas, una claridad y si lo dejo para el próximo gobierno, los efectos se darían hasta el 2023 pero el recaudo grande se vería en el 2024 eso ya es muy tarde”.