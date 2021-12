El primer mandatario también dijo que las instituciones no pueden ser manoseadas por ataques electoreros y mucho menos por quienes han sido beneficiarios de la impunidad “quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo, no pueden venir a hablar de honor frente a quienes siempre han obrado del lado de la legalidad (...) no pretendan quienes que nunca respondieron por esos crímenes tratar de sacar un dedo inquisidor cuando no se han surtido los debidos procesos, sobre todo a quienes los protegen y protegen a toda la ciudadanía de nuestro país”.