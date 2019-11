Duque: el diálogo nacional se planea hasta el 15 de marzo

Tras reunirse con los alcaldes y gobernadores electos, el presidente de la República, Iván Duque, inició la estrategia política con la cual espera frenar, por ahora, las manifestaciones que se realizan desde hace cuatro días en donde le reclaman que haya una conversación nacional con todos los sectores de la sociedad.

El jefe del Estado, precisó en la reunión, que la Gran Conversación Nacional irá hasta el próximo 15 de marzo y será el espacio propicio para generar más confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, y construir una hoja de ruta que acelere el trabajo para cerrar las brechas sociales.

“La conversación que nosotros queremos abrir es una conversación absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí”, dijo.

Explicó el mandatario que se tendrán encuentros con los ciudadanos, con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos y en las regiones. “Esta es una invitación que el Gobierno formula a todos: a los estudiantes, la academia, las Juntas de Acción Comunal, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los sindicatos, las iglesias, los líderes sociales, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores y los sectores sociales del país. Todos los colombianos tendrán la oportunidad de tener voz en esta Conversación”, indicó Duque.

De la misma forma, reiteró que se contará con una plataforma tecnológica que permitirá organizar, compilar y sistematizar los aportes de todos los ciudadanos, para que de esta manera esta sea una construcción colaborativa, eficiente y transparente.

Todas las conversaciones que se hagan serán coordinadas por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano Aponte, quien recogerá las propuestas y peticiones que hagan los distintos sectores a lo largo de estos meses.

Para esta semana se tendrá encuentros el martes 26 de noviembre, la Conversación Nacional tratará el tema del crecimiento con equidad; el miércoles 27, la educación, y el jueves 28, la transparencia y lucha contra la corrupción. Éste lunes además Duque estará en la mesa de concertación salarial, la segunda sesión que se cumple en busca de acordar un nuevo salario mínimo.

Indicó además que entre los temas que se abordarán durante esta estrategia están crecimiento con equidad, transparencia y lucha contra la corrupción, educación, Paz con Legalidad, medio ambiente y fortalecimiento de las instituciones.

“Les dije a los colombianos, hace dos días, que Colombia necesita abrir una gran conversación. Es una gran conversación plural, es una conversación de todos y con todos. Ustedes tienen un factor fundamental de legitimidad, y es su reciente elección, interpretando el sentimiento de los ciudadanos en las ciudades de Colombia. Y así lo valoramos”, sostuvo en la reunión Duque.

LOS TEMAS EN CONCRETO

El crecimiento con equidad, fortaleciendo la producción nacional para que genere más inversión, empleos y desarrollo en todas las zonas rurales y urbanas más vulnerables.

— Transparencia y lucha contra la corrupción, que nos permita acelerar los mecanismos para tener un Estado, una dirigencia y una ciudadanía más comprometida con la ética y los valores para garantizar que los recursos públicos y los privados tengan un uso legítimo y siempre priorizando el bien común.

— Educación: el país del conocimiento y el cierre de brechas sociales, en el que la cobertura universal y de calidad sea compatible con mayores niveles de gratuidad, fortaleciendo la oferta pública y privada y el desarrollo de la educación digital.

— La paz con legalidad: el avance para llegar a zonas más afectadas por la violencia debe garantizar el desarrollo rural, la protección a la vida digna y segura de nuestros campesinos, y evitar que en cualquier lugar de Colombia continúe cualquier tipo de actividad ilegal.

— El medio ambiente. El compromiso con preservar la biodiversidad, luchar contra el calentamiento global y la polución, porque estamos obligados con un futuro sostenible para el planeta.

— Fortalecimiento de las instituciones: el respeto a nuestra Constitución y la ley es la base de nuestra sociedad. Contamos con una Constitución que es ejemplo de garantías y derechos, pero hacer falta avanzar para que esos principios tengan una verdadera aplicación en todos los rincones de Colombia.