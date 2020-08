Duque dice que no ha invitado a confrontar ningún poder por caso Uribe

Luego de que la Procuraduría recordara que los servidores públicos no están habilitados para promover el incumplimiento de las decisiones judiciales, el presidente Iván Duque aseguró que en sus declaraciones sobre la medida de aseguramiento dictada al senador Álvaro Uribe no ha invitado a que se entre en confrontación con los poderes del Estado.

“Yo nunca he invitado a ningún incumplimiento. Yo no he invitado a nadie a que entre en confrontar ningún poder, de hecho, si uno ve en detalle la declaración que yo emití hace dos días fui claro en el aspecto institucional, pero la reflexión que nos corresponde a todos hacer como país , en la libertad de expresión y en la libertad de expresar nuestros sentimientos, sobre todo cuando no media ninguna condena, porque al expresidente Álvaro Uribe Vélez no lo han condenado , es una medida que en el proceso colombiano es una medida preventiva y se ha aplicado en Colombia sobre todo cuando hay personas que representan un riesgo inminente en la sociedad”, señaló el mandatario en entrevista con La W Radio.

En relación a la propuesta de realizar una constituyente para reformar las ramas del poder en Colombia, el mandatario señaló que pese a que no descarta ninguna herramienta, para sacarla adelante se necesita tramitar una ley y una convocatoria a la ciudadanía para expresarse en las urnas.