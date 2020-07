Duque defiende su gestión de la pandemia en instalación de sesiones del Congreso

Con un discurso en el que hizo una férrea defensa a la gestión hecha para enfrentar el coronavirus, con cuestionamientos a sus detractores, anuncios como el subsidio del Ingreso Solidario hasta junio de 2021 y una ambiciosa agenda legislativa, el presidente de la República, Iván Duque, dio por instalado este lunes 20 de julio el periodo de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Duque, en primer lugar, destacó la forma como se dio la instalación de las sesiones, de manera virtual, para lo cual destacó cómo se ha ido uniendo el país en medio de esa adversidad. “Vienen los momentos más retadores de la pandemia, los que nos van a poner a prueba como personas, como sociedad, como país. Pero tengo la certeza de que esa misma resiliencia que nos ha fortalecido en el pasado, lo hará de nuevo, y continuaremos siendo esa Patria fuerte por la que nos reconoce el mundo entero”, resaltó el mandatario nacional. Duque aprovechó además para hacer un llamado a la unidad, y en clara crítica a algunos de sus adversarios sostuvo que no es hora de divisiones. “Como Presidente no tengo la reelección en frente y mi único deseo es que este compromiso con el presente y con el futuro se haga realidad. El discurso del caos no es el discurso de Colombia, como tampoco lo es el del odio o el facilismo”. BALANCE CORONAVIRUS En su discurso uno de los apartes más fuertes fue la defensa que le hizo a la gestión hecha por su gobierno para enfrentar la pandemia. “Nuestro objetivo ha sido la protección de la vida, la preparación del sistema de salud para enfrentar la fuerza de la enfermedad, la protección a los más vulnerables por el contagio y cuidar el desarrollo social de los colombianos. En esa medida, la combinación de herramientas presupuestales y de apalancamiento, junto con las líneas de liquidez del Banco de la República, nos permiten asignar recursos cercanos al 11 % del Producto Interno Bruto, para hacer posible nuestra agenda”. Indicó que fortalecer las capacidades de Colombia en el sistema de salud ha sido una prioridad. “En medio de una tremenda escasez global de ventiladores, logramos en equipo, con el sistema de salud, los gobiernos locales y nuestro aporte, aumentar en 40 % la capacidad de atención crítica del país, y en las próximas 5 semanas habremos duplicado las Unidades de Cuidado Intensivo que teníamos en el mes de marzo”. Resaltó la labor de los miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida a proteger la salud de los demás. “Su coraje en la primera línea de la guerra contra el covid 19 es un ejemplo para todos los colombianos, y si bien hemos reconocido ese esfuerzo con nuevas prestaciones económicas, su coraje y la gratitud del pueblo colombiano para ustedes no tienen precio”, indicó. También resaltó que para atender los efectos sociales de la pandemia, se amplió la capacidad de atención de los programas Familias en Acción, que llega a 2,6 millones de hogares; de Jóvenes en Acción para ayudar a mas de 290.000 jóvenes, y de Colombia Mayor, con más de 1,7 millones de beneficiarios, otorgándoles tres giros extraordinarios, se aceleró la implementación del programa de Devolución del IVA, llegando a un millón de familias vulnerables. Sobre el Ingreso Solidario, indicó que se creó para proteger a 3 millones de familias en situación de pobreza, que no recibían ningún alivio por parte del Estado. “Ese programa lo habíamos concebido para estar vigente por tres meses y lo extendimos hasta diciembre de este año. Pero, entendiendo los retos de tantas familias, hoy, ante ustedes, materializo que estará con nosotros como mínimo hasta junio del año 2021. Con ese programa, con la devolución del IVA, con las Familias en Acción, Jóvenes en Acción, con Colombia Mayor, estamos llegando con ingresos básicos a la universalidad de la población vulnerable en cumplimiento de nuestro objetivo: la equidad y la justicia social”, sostuvo. Video: Palabras de Duque en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso

RESALTA LOGROS DEL GOBIERNO De lo hecho en su gobierno, en el tema de seguridad, señaló que “nosotros no confundimos libertad con egoísmo, porque sabemos que solamente es verdaderamente libre aquel que vive con dignidad, reconociendo la dignidad del otro, promoviendo el diálogo constructivo y siempre respetando los derechos ajenos. Por eso es esencial la tarea de la fuerza pública para garantizar la seguridad, velando porque el ejercicio de los derechos sea equivalente al compromiso de cumplir de los deberes. En eso consiste la cultura de la legalidad en la que creemos con firmeza”. Resaltó que se ha reducido la tasa de homicidios a una de las menores en más de 40 años, se han desarticulado organizaciones ilegales y se logró que los cultivos ilícitos continúen disminuyendo, alcanzando la mayor reducción en casi siete años. De la situación de los líderes sociales, sostuvo que “año a año, hemos reducido la tasa de homicidios a nuestros líderes sociales que -comparado con el periodo 2016-2018-, lleva una reducción del 25 % en lo que va corrido de nuestro gobierno”. Manifestó además que “nuestra política de Paz con Legalidad recoge estos principios porque no puede existir una paz verdadera sin un compromiso con la justicia, no hay paz donde prevalece la impunidad. Y en este punto quiero ser muy claro: No hay justificación para la violencia, ni política, ni cultural, ni religiosa, ni de ninguna manifestación. La violencia es la derrota de la inteligencia, es el triunfo de la mezquindad y es el triunfo del odio”. En ese sentido, resaltó que el Congreso de la República haya hecho realidad en la Constitución que ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y, por lo tanto, nunca serán delitos amnistiables. Destacó la forma como han ido cerrando las brechas sociales, como con la Ley de Tamizaje Neonatal fortalecimos la atención a la primera infancia, programas como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que han logrado llegar con eficiencia a donde son más necesarios, el control de precios de medicamentos que han disminuido el precio a cientos de ellos hasta en un 49 %. “Nuestro objetivo de concluir, concluir, concluir nos ha permitido conectar muchos territorios y conectar los lugares más remotos de nuestro país con los mercados del mundo. Y hoy puedo reiterar que en el mes de septiembre de este año veremos iniciada la operación del Túnel de la Línea. Las obras las terminamos porque es nuestro deber con Colombia, las obras no tienen dueño distinto al pueblo colombiano y las concluimos sin mezquindades políticas, para que queden atrás, para siempre, los tiempos donde las obras iniciadas en otros gobiernos eran olvidadas o despreciadas”, señaló Duque en un mensaje que llevó implícito una crítica a su antecesor Juan Manuel Santos.