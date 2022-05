Frente a las preguntas del presentador del programa, Duque resaltó la reducción en los índices de homicidio y secuestro, el crecimiento económico logrado desde al año pasado, los programas e inversiones en educación y empleo. “Este gobierno ha hecho la mayor inversión social en la historia de Colombia”, recalcó.

También le preguntaron si se sentía avergonzado por los asesinatos de líderes sociales, a lo cual contestó: “Lo más triste es que muchos de estos líderes sociales han sido asesinados por los capos del narcotráfico. Y aunque en mi Gobierno se ha presentado una reducción de estos crímenes, la cifra debe ser cero líderes sociales muertos”.

Y agregó: “Me hace sentir triste el hecho de que el narcotráfico haya producido tanto daño, a la vez que digo que hemos capturado y hemos extraditado a los líderes de estos grupos armados que han cometido asesinatos, lo que demuestra que el peso de la ley siempre caerá con fuerza sobre ellos”.

Otro de los punto críticos de la entrevista tuvo que ver con la propuesta del aspirante presidencial, Gustavo Petro, de reducir la explotación de hidrocarburos y eliminar el fracking.

Frente a esto, Duque advirtió: “No hay fracking comercial en Colombia. Lo que hemos hecho son pilotos científicos, solo para saber si se puede hacer o no. Lo segundo es que Colombia produce petróleo y eso representa más del 40% de la inversión extranjera; y el 80% de esas regalías se reinvierte en los territorios. Ahora, si Colombia deja de producir petróleo, lo que va a ocurrir es que la inflación va a ser de tres dígitos muy pronto, pero sobre todo vamos a dejar de recibir todo el ingreso que eso genera. Así que me parece un poco ingenuo hacer algo de esa naturaleza”.

También aclaró que Colombia “no utiliza el petróleo para generar electricidad. Exportamos más del 50% del petróleo que extraemos. Tenemos una de las producciones de energía más limpias”.

En cuanto a su presunta participación en política, supuestamente en contra de Petro, dijo que “a mí me preguntan a diario sobre temas de política, pero yo no menciono a los candidatos. Donde hay un debate político, doy mis opiniones y a muchas personas eso no les gusta. Y cuando señalo que los principales desafíos que tienen las democracias modernas son la polarización, el adornar o disfrazar la verdad y el populismo, muchos candidatos interpretan que me estoy refiriendo a ellos, se sienten aludidos por estas palabras. Ese es el problema”.

Y sobre el candidato de la izquierda, puntualizó: “Hace cuatro años lo vencí y ahora es tarea de los otros candidatos debatir sus ideas”.

Polémica en redes

La declaración del presidente Duque sobre la reelección desata una ola de críticas en redes sociales.

A continuación algunos