DNP confirmó que esta semana empieza segundo giro de devolución del IVA

El Departamento Nacional de Planeación anunció que durante esta semana se realizará la segunda transferencia monetaria bimestral del programa de devolución del IVA, el cual quedó en firme en la Ley de Crecimiento que se dio a finales de 2019, y que que consta de 75.000 pesos entregados a un millón de hogares que resultan ser los más vulnerables del programa ‘Familias en Acción’ y la lista de priorizados de ‘Colombia Mayor’.

Según informó la entidad, la primera transferencia ya fue realizada a un millón de hogares, y recalcan que quienes no hayan hecho el primer retiro, lo podrán hacer junto con el segundo giro, el cual se encuentra disponible desde esta semana.

No obstante, el departamento de Planeación deja en claro que los beneficiaros no deben participar de ningún sorteo, y que para esto no hay intermediarios. Solo se debe consultar la página devolucioniva.dnp.gov.co y verificar si son favorecidos con este apoyo estatal.