DJ Iván Duque: el expresidente ratificó su gusto por la música

En una entrevista del programa ‘Desnúdate con Eva’, de Eva Rey, en marzo de este año, Duque contó a lo que se estaba dedicando tras ser presidente.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, que disfruto mucho, y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona” expresó Duque sobre su nuevo hobby.