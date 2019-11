Disidencias de Farc imponen sus “leyes” en zonas rurales

La reunión fue a última hora. El primer llamado llegó a los líderes de varias veredas; luego, al resto de la población. Era el momento para que todos se enteraran que volvían las reglas impuestas por la antigua guerrilla de las Farc, pero ahora por las disidencias del frente 36 y 18. Ellos, ese día, el pasado 3 de octubre, se proclamaron los jueces, la ley. El Estado.

“Habíamos unas 200 personas, todos teníamos que asistir, incluso los niños tuvieron que suspender las clases, que porque hasta los más pequeños se debían acostumbrar y estar enterados de cuáles son las reglas en esa zona”, explicó uno de los habitantes de la vereda El Palmichal de Briceño, quien por razones de seguridad pidió omitir su identidad.

Duró menos de dos horas y la comunidad no tuvo otra opción que agachar la cabeza, aceptando, de facto, vivir con restricciones. No se puede transitar por las vías de 8 p.m. a 5 a.m., está totalmente prohibido cualquier contacto con el Ejército, habrá multa de 50 mil pesos para quienes no asistan a las reuniones o convites, a las personas chismosas o quien dañe una fiesta se le cobrarán dos millones de pesos y deberá hacer arreglos en las vías veredales, y ningún menor de 12 años puede usar teléfonos celulares.

“Hay cosas diferentes a cuando estaban las Farc. Ahora las multas son más altas, lo del contacto con el Ejército ya es más estricto, tanto, que ni las tiendas les pueden vender productos. Lo de los celulares nos dijeron que incluso pensaron prohibir totalmente su uso, pero cambiaron de parecer. Sí advirtieron que menor de 12 años que incumpla la norma, sus padres deberán responder”, explicó el líder comunal.

Según la comunidad, estas mismas “órdenes” se impartieron en las veredas Guaicó, La Palestina, El Polvillo, El Roblal, Gurimán La Loma, Gurimán El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo y Orejón, todas pertenecientes al municipio de Briceño en el norte de Antioquia.

La reunión entre comunidad y disidencias de Farc en la vereda Palmichal por poco termina en tragedia, pues al término de esta, el Ejército y los renegados de Farc se enfrentaron. Decenas de civiles quedaron en medio de los combates.

Al final, dos de los cinco disidentes de Farc que lideraban la reunión murieron, dos menores de edad fueron recuperados y el quinto alcanzó a huir. Un civil resultó herido.

Los muertos, confirmó la Séptima División del Ejército, fueron alias David, cabecilla de comisión, y alias Franco, de las disidencias del frente 18 de Ituango.

“Estas personas venían reuniendo a la población civil del municipio de Briceño y sus alrededores con el fin de recuperar el control en la zona... Alias Franco era explosivista de la organización criminal”, resaltó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la citada unidad militar.