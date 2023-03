Director de la Policía asegura que el ministro Prada se “canjeó” en El Caguán

Y continúa: “Cuando se presentó el diálogo con el señor ministro del Interior y la señora viceministra, se exigió por parte de estas personas que este grupo saliera para facilitar los diálogos; así se planeó, el día jueves teníamos listos los helicópteros para sacarlos, se presentó el ataque sobre las 5 de la mañana, eso, obviamente, truncó esa posibilidad de sacarlos. El apoyo llegó desde Villa Gastón, se instalaron en la base militar, pero, infortunadamente, ellos (los manifestantes) amenazaron y enviaron un policía de nosotros a decirnos que si salían mataban a siete de los policías, por eso el apoyo no pasó la calle, que son 50 metros”.

Recordemos que después del incidente el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, calificó el hecho como un “cerco humanitario” y no como un secuestro, lo cual generó una gran polémica en el país... pero solo hasta ahora se conoce bien por qué Prada hizo aquellas declaraciones.

Recordemos que después del incidente el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, calificó el hecho como un “cerco humanitario” y no como un secuestro, lo cual generó una gran polémica en el país... pero solo hasta ahora se conoce bien por qué Prada hizo aquellas declaraciones.

“Es, por supuesto, un secuestro que está siendo investigado por la Fiscalía, la Policía ya aportó todos los elementos materiales probatorios para ello”, dijo el general Sanabria, a lo que el presentador Juan Roberto Vargas le contestó: “Es decir, no fue un cerco humanitario, eso no fue un cerco humanitario, eso fue un secuestro”.

El general Sanabria fue más allá y contó algo de lo que los colombianos no estábamos enterados:

“No, lo que pasa es que el señor ministro, en su momento, fue, de alguna manera, constreñido por estas personas. Supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si del documento, el protocolo de entrega, no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban, entonces el señor ministro dijo: ‘Coloquemos entonces lo que ustedes quieren colocar ahí’, pero es claro que fue secuestro y el señor ministro lo ha dicho”. Lea además. Liberan a los uniformados secuestrados en Caquetá

Y remató: “Prácticamente, el señor ministro del Interior se canjeó por los policías y hubo un momento de tensión”.

“Claro, porque, al colocar eso en el protocolo, exigían obviamente la presencia del señor ministro y él fue el garante de la entrega (...) El ministro nos dijo: yo me quedo aquí para que ustedes puedan salir, fue un acto valiente que reconocemos desde la Policía”.

El periodista concluye: “Lo que nosotros vimos como una reunión fue un canje y fue parte del secuestro”, a lo que el director de la Policía responde: “Prácticamente, sí”, tras destacar el manejo que el Gobierno nacional le dio a la situación.