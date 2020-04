Diana Trejos, colombiana en Estados Unidos, agradece solidaridad de connacionales

Como cientos de viajeros del mundo la quindiana, Diana Constanza Trejos Osorio llegó a Estados Unidos el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, en búsqueda de descanso y vacaciones.

A su arribo al país del norte, a la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de la Florida. Una vez allí hizo tránsito para dirigirse hacia la paradisíaca isla del Caribe: Puerto Rico.

Sin embargo, al igual que muchos compatriotas y cientos de viajeros del mundo, no contaron con que el COVID-19 les aguara su estancia en el territorio estadounidense. Pues las reglas de la migración mundial cambiaron a a raíz del cierre de fronteras y cielos internacionales.

Diana Constanza, no fue la excepción, ella se quedó varada en la Isla del Encanto, como también se conoce la tropical isla de Puerto Rico, pues su tiempo de alojamiento había acabado y literalmente estaba durmiendo a la solidaridad de una familia Boricua.

“Entré en pánico, no sabía qué hacer, pues me contactaba con mi consulado y no tenía respuesta ninguna. Además yo vine por un tiempo delimitado y ya había expirado, donde estaba quedándome había un médico, que vivía allí, que todos los días iba y venía del hospital, y tenía mucho miedo de contagiarme o algo, a pesar de todas las medidas sanitarias y de bioseguridad, yo quería salir volando y apreciaron estos angelitos”, dijo Trejos Osorio.

Esta economista, nacida en Armenia, dijo además que está preocupada porque “ en este viaje a Estados Unidos los oficiales de migración (EE.UU.) me sellaron mi permanencia por dos meses aquí, es decir que debo salir de aquí el 1 de mayo y no tengo el dinero para la extensión de la visa que son cerca de $500 dólares”.

Diana Trejos, encontró un bálsamo de calma a su angustia, cuando se comunicó con los voceros de la iniciativa #QuieroVolverAcasa en California. Allí encontró el apoyo y la solidaridad de sus compatriotas los colombianos, quienes con los fondos reunidos, hasta el momento, en GoFoundMe, le pagaron su traslado aéreo desde Puerto Rico a Miami, para que se concentrara con los demás connacionales, que también están pidiendo su regreso a Colombia.