Detalles del atroz feminicidio de Angélica, la mujer hallada en una maleta

En las últimas horas, las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo que fue hallado al interior de una maleta que fue arrojada por un puente peatonal ubicado al frente del hospital de Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, el cuerpo corresponde a una ciudadana venezolana de 19 años, identificada como Angélica Sucre quien, de acuerdo con su familia, habría sido asesinada por su pareja sentimental. Lea aquí: Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de una maleta

José Barrios, hermano de la joven asesinada, quien dio pormenores de lo sucedido y evidenció los antecedentes del maltrato físico y psicológico del que su hermana venía siendo víctima desde hace meses por parte de un joven venezolano de 23 años.

Crimen de Angélica

Todo ocurrió el pasado lunes 29 de mayo pasadas las 11:30 de la noche. Quien halló la maleta se encontraba buscando material para su trabajo de reciclaje en contenedores de basura ubicados en el sector de Meissen, en Ciudad Bolívar. En medio de su búsqueda se encontró con la maleta en cuestión, que por estar cuidadosamente cerrada, llamó su atención y la abrió: ante sus ojos se descubrió el cadáver de la joven entonces desconocida. De inmediato dio aviso a las autoridades.

“Mi otra hermana, que vive en Perú, y yo, teníamos contacto frecuente con Angélica, si bien no nos contábamos todo, nos manteníamos informados. Hace más o menos un mes ella dejó de escribirnos, entonces empezamos a hacer averiguaciones de qué había pasado pero no obteníamos respuesta. Angélica no contestaba y no respondía sus redes sociales. La última vez que hablamos nos dijo que tenía líos y que se iba a trastear, luego de eso le perdimos el rastro”, contó su hermano