Despidieron a locutor de Tropicana que le dijo “bandido y narcotraficante” a Petro

“No fue agresión, fue simplemente un comentario de una entrevista de Popeye. Yo no afirmo que el presidente es un narcotraficante, yo mostré lo que Popeye había dicho de él (...) Si miran todo el contexto, se darán cuenta: la parte de Popeye no aparece en el video que circula en redes sociales”, dijo Ramírez en entrevista con Semana.

Así mismo, aseguró que no se arrepiente de lo ocurrido. “Cuando uno se arrepiente de algo es cuando comete un error puntual, y yo no he cometido un error. Si yo me arrepiento es dar a entender que yo ataqué a una muchacha que he apoyado, que ella sabe cuánto la quiero y cuánto he hecho por ella”. Lea también: Petro le respondió a locutor de Tropicana tras llamarlo “bandido y narcotraficante”

Agregó: “Yo no he visto que despidan a un locutor porque le dijo ‘Porky’ a Duque o le dijo asesino en alguna empresa a Uribe. Fue un comentario de grupo y los incendiarios tomaron eso como el boom, y gracias a eso hoy no estoy en Caracol”, puntualizó el locutor en Semana.