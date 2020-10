El proceso de la delimitación del Páramo de Santurbán avanza en su Fase de Concertación, a través de mesas de trabajo de diálogo de manera virtual. No obstante, la comunidad manifestó su inconformidad por falta de garantías a su derecho de participación.

Como se recordará, el Ministerio de Ambiente inició con estas reuniones tras las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Santander. Dichas mesas comenzaron desde el 4 de septiembre de 2020, después de garantizar las óptimas condiciones de conectividad, que permitieran la participación de la comunidad.

Pero, los habitantes de Vetas denunciaron que durante el desarrollo de los encuentros, no se les está garantizando el derecho a la participación de manera eficaz y eficiente, y que, además, “están siendo discriminados y estigmatizados por el hecho de ser un municipio 100% minero”.

Según la metodología de trabajo presentada, proponen seguir avanzando en la Fase de Concertación con un mecanismo mixto, con posibilidad de reuniones presenciales o virtuales.

“Solicitamos que se haga un trato diferencial hacia el municipio de Vetas porque aquí nuestras condiciones son diferentes frente a otros, somos 100% mineros, está en juego el futuro de Vetas, como representantes de la comunidad nuestro trabajo es garantizar que esta nueva delimitación no desplace al municipio, nos estamos jugando el futuro al ser el municipio más afectado de los 40 que hacen parte del proceso de delimitación”, expresó Hernán Bautista, alcalde de Vetas. Al respecto, el Ministerio insiste que “no considera viable la propuesta presentada, puesto que no reconoce que el consenso razonado no es absoluto generando falsas expectativas”.