La denunciante expuso que gran parte de los migrantes que llevan maletas con dirección al puente, son ahora las potenciales víctimas de los delincuentes. La extorsión y cobros de “pases” suelen ocurrir desde hace años en los pasos ilegales colmados de diversos grupos irregulares, pero ahora el hecho irregular parece haber trascendido a escasos metros del acceso a los puentes legales.

Cada vez son más las denuncias de personas manifestando haber sido abordadas a pocos metros de la estructura binacional por hombres que se identifican como miembros de la citada organización criminal.

Al ser indagado sobre esta situación, el alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, negó rotundamente que este tipo de extorsión se esté cometiendo en el sector de La Parada.

Puedo dar testimonio de que esto no está ocurriendo. No conocemos ninguna denuncia. De pronto en las trochas, como se dice que sucede, no desmiento, aunque tampoco me consta, dijo Rangel.