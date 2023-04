Denuncian a Francia Márquez por recibir Ingreso Solidario ya estando electa

“Del dicho al hecho: he denunciado penalmente a la vicepresidenta Francia Márquez por recibir indebidamente el subsidio Ingreso Solidario. La plata de los más pobres en manos de quien NO la necesitaba. Es un delito.”, subrayó Cadavid, quien además acompañó el trino con la imagen de la denuncia.

Del dicho al hecho: He denunciado penalmente a la V/pte @FranciaMarquezM por recibir indebidamente el subsidio 'Ingreso Solidario' La plata de los más pobres en manos de quien NO la necesitaba. Es un delito. pic.twitter.com/hQ8bgxarcr

Cabe mencionar que esta situación ya la había hecho pública María Andrea Nieto en Semana, cuando cuestionó lo siguiente:

“Si el hogar de Francia Márquez era vulnerable durante el año de la pandemia, pues tenía todo el derecho a acceder a los recursos del Estado. ¿Pero aún sigue siendo un hogar vulnerable? ¿Cuándo se retiró del Sisbén tres?”. Le recomendamos: “Lo merezco”: Francia Márquez sobre pagos de Ingreso Solidario

Ante esto, la vicepresidenta respondió que como cualquier ciudadano, ella merecía este subsidio, pues ella no era mujer rica. “Lo merezco como cualquier ciudadano porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado a mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia”, puntualizó en su momento en diálogo con Blu Radio.