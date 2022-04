A las 03:00 a.m. (10:00 a.m. hora de La Haya) comenzó la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda que interpuso Nicaragua en contra de Colombia por las presuntas violaciones a sus derechos soberanos respecto de su espacio marítimo del mar Caribe y el no haber aplicado el fallo del 19 de noviembre de 2012.

Después de la lectura del fallo, que duró aproximadamente hora y media, el agente de Colombia Carlos Gustavo Arrieta, aseguró que la delegación colombiana quedó satisfecha con lo que decidió la Corte. Arrieta destacó que la Corte no incumplió en su totalidad el fallo del 2012. Le interesa: Colombia violó derechos marítimos de Nicaragua: corte de La Haya

“Colombia está muy satisfecha con la decisión pues la Corte le dio los argumentos más importantes de toda la controversia. La Corte no dijo que Colombia haya incumplido el fallo de 2012 y esto es crucial, por consiguiente ese punto que era tan crítico para Colombia lo reconoció la Corte y es un gran éxito de parte del país”, aseguró Arrieta desde el Palacio de la Paz.