Otro punto a tener en cuenta, según de Río, es que contrario a lo que dice la Fiscalía, Diego Cadena si le ofreció entrar a la JEP a Monsalve. “Si se le ofreció otra cosa es que no se pudiera”, enfatizó el abogado de víctimas.

Por otro lado, el abogado Miguel Ángel del Río pidió que se rechace la solicitud para archivar el proceso que se adelanta contra el expresidente, porque hay “un expediente plagado de contradicciones e incongruencias (...) que debe ir a juicio y no precluirse”.

Por otro lado Miguel Ángel del Río argumentó que la Fiscalía no ha sido imparcial ni objetiva porque la Fiscalía se ha dedicado a proteger al expresidente “tanto así que si la investigación hubiera empezado en la Fiscalía ni siquiera se hubiera alcanzado el estándar probatorio de inferencia razonable de autoría, no porque no existiera sino porque necesariamente la institucionalidad establecida protegerá los intereses del señor Uribe Velez”.

Bajó esta misma línea el abogado de víctimas agregó que en esta investigación se ha visto que la motivación de la Fiscalía ha sido tratar como indagados a los testigos Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gomez. “Más del 70% de los actos de investigación de la Fiscalía están dirigidos a establecer circunstancias penales en cabeza de Monsalve, este hombre ha parecido más un investigado que un testigo y Uribe más una víctima que un imputado”, enfatizó del Río.