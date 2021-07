Sin mayores cambios y con un amplio respaldo, se integró éste martes la última mesa directiva del Senado de la República para la legislatura 2021-2022, la cual será dirigida por el conservador antioqueño, Juan Diego Gómez, quien sacó 93 votos a su favor frente a 7 del opositor Antonio Sanguino.

Gómez es abogado de la Universidad de Medellín, con maestría en la Universidad Nacional, en Recursos Minerales. En el ejercicio político ha sido diputado de la Asamblea de Antioquia durante dos períodos (2004-2007 y 2007 – 2010), a la Cámara de Representante llegó a la Cámara (2010 – 2014) y al Senado llegó en 2014 hasta la fecha.

En la actualidad es el presidente de la Comisión Segunda la cual se encarga de Política internacional y defensa nacional entre otros temas.

En su discurso Gómez señaló que “seamos sinceros, no estamos en el mejor de los momentos, y reconocerlo, es el primer paso para retomar el valor civil y el sentido político para trazar la ruta que nos lleve hacia la reconciliación y con ella, la superación de nuestros problemas, la violencia no es una opción y nuestras diferencias no son la causa para acabar con nuestra democracia”.